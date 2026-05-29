Una carta in cotone, realizzata con tecniche moderne, riproduce dettagli di incisioni storiche di Piranesi, creando un ponte tra passato e presente. La fotografia digitale riproduce fedelmente le linee delle sue opere, quasi come se fossero trascritte in un nuovo formato. Questi processi mostrano come le immagini di secoli fa possano essere preservate e reinterpretate attraverso tecnologie attuali, mantenendo vivo il loro stile e la loro profondità.

? Punti chiave Come può una carta in cotone annullare secoli di distanza?. Cosa accade quando la fotografia digitale ricalca le linee di Piranesi?. Perché Marshall Vernet ha scelto proprio trenta soggetti delle incisioni antiche?. Come è mutata la percezione dei monumenti romani attraverso questo confronto?.? In Breve Mostra aperta in via Margutta 54 fino al 5 giugno.. Trenta soggetti fotografici accostati alle incisioni originali di Piranesi.. Uso di carta fotografica in cotone per entrambe le serie storiche e moderne.. Dialogo visivo tra bianco e nero e monumenti come Piazza di Spagna.. La storica galleria Antonacci Lapiccirella Fine Art presenta a Roma il progetto fotografico Vernet incontra Piranesi, inaugurato il 14 maggio in via Margutta 54. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, il dialogo tra Marshall Vernet e le vedute di Piranesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vernet incontra Piranesi: Roma tra Passato e PresenteÈ stata inaugurata una mostra che mette a confronto le opere di Marshall Vernet, fotografo contemporaneo, con le incisioni storiche di Giovanni...

Leggi anche: Vernet incontra Piranesi. Roma eterna in mostra. Gli scatti della memoria

Temi più discussi: Roma: Vernet incontra Piranesi - Mostra di fotografia nel Lazio - Antonacci Lapiccirella Fine Art; Un fotografo newyorkese in via Margutta; Vernet incontra Piranesi. Roma eterna in mostra. Gli scatti della memoria; Roma: Convergence. Jonna Lee & John David O'Brien - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio.

Vernet incontra Piranesi. Roma eterna in mostra. Gli scatti della memoriaLa storica galleria Antonacci Lapiccirella Fine Art presenta Vernet incontra Piranesi, progetto fotografico firmato dall’artista newyorkese Marshall Vernet, inaugurato ... quotidiano.net

Vernet incontra PiranesiProgetto fotografico di Marshall Vernet in dialogo con le Vedute di Roma di Piranesi, da Antonacci Lapiccirella Fine Art, Via Margutta. itinerarinellarte.it