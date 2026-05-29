Roma Giro d’Italia | percorso strade chiuse e bus deviati La guida completa

Il Giro d’Italia 2026 si concluderà a Roma domenica 31 maggio, con partenza dall’Eur e passaggi sul litorale di Ostia. La corsa proseguirà con un circuito nel centro città, terminando al Circo Massimo. Durante questa giornata, alcune strade saranno chiuse e i percorsi degli autobus deviati.

Roma, 29 maggio 2026 – Roma si prepara a ospitare la tappa conclusiva del Giro d’Italia 2026. La tappa conclusiva di domenica 31 maggio partirà dall’ Eur con passaggio sul litorale di Ostia e ritorno, proseguendo poi con un circuito lungo le vie del Centro, con arrivo al Circo Massimo. Viabilità. Dalla mezzanotte di sabato 30 maggio (notte tra venerdì e sabato) all’Eur sarà in vigore il divieto di fermata e di transito in viale Pasteur dal Quadrato della Concordia a viale dell’Astronomia e nell’area dello stesso Quadrato della Concordia. Dal 30 maggio al 1 giugno, presso il Mercure Roma West Hotel, in via Eroi di Cefalonia nr. 301, prenderanno alloggio atleti, staff tecnico e sponsor. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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