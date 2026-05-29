Roma colpo alla criminalità organizzata | traffico di droga con Sud America cartelli albanesi e cosche calabresi

I carabinieri e la Dda hanno sgominato un traffico di droga tra Sud America, cartelli albanesi e cosche calabresi. Durante il blitz sono state sequestrate ingenti quantità di stupefacenti e arrestate diverse persone coinvolte nel giro. L’operazione ha portato alla scoperta di una rete criminale che operava tra vari Paesi, con collegamenti tra le diverse organizzazioni. Le indagini sono ancora in corso per identificare tutti i soggetti coinvolti.

Roma, 29 maggio 2026 – Ennesimo colpo di carabinieri e Dda alla criminalità romana. In un blitz è stata disarticolata un’organizzazione criminale capace di trattare ingenti carichi di droga rapportandosi direttamente con fornitori in Sud America, con potenti cartelli albanesi del nord italia e con figure apicali della criminalità organizzata romana e delle cosche calabresi. Nel corso delle indagini sono state documentate, tra l’altro, spedizioni punitive e l’intento di acquisire armi da guerra per compiere agguati nei confronti dei componenti di clan rivali. In totale sono sette le ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip su richiesta della Dda di Roma, eseguite in queste ore dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma mentre altri due arresti sono stati messi a segno in flagranza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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APRILIA/CISTERNA: NARCOTRAFFICO, ARMI, ESTORSIONI, 19 ARRESTI

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