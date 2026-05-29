Un uomo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma ha dato in escandescenze dopo aver aspettato troppo tempo. L’episodio è avvenuto ieri sera poco dopo le 21.30 e ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. L’uomo è stato quindi denunciato. Nessuna altra informazione sulle sue condizioni o sui motivi del comportamento.

Cronache Cittadine ROMA – Nella serata di ieri, 28 Maggio, poco dopo le 21.30, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Roma. Al Pronto soccorso del “Sant’Eugenio” stufo di aspettare dà in escandescenze. Denunciato dai Carabinieri

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