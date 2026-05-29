Roma Al Pronto soccorso del Sant’Eugenio stufo di aspettare dà in escandescenze Denunciato dai Carabinieri
Un uomo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma ha dato in escandescenze dopo aver aspettato troppo tempo. L’episodio è avvenuto ieri sera poco dopo le 21.30 e ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. L’uomo è stato quindi denunciato. Nessuna altra informazione sulle sue condizioni o sui motivi del comportamento.
Cronache Cittadine ROMA – Nella serata di ieri, 28 Maggio, poco dopo le 21.30, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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