A Roland Garros, un ragazzo di 17 anni ha passato il turno nel tabellone principale, diventando il più giovane dalla stagione di Nadal nel 2003. Contestualmente, Sabalenka e Gauff hanno proseguito la loro corsa nel torneo. La terra rossa parigina ha visto così un giovane talento emergere, mentre le altre due giocatrici hanno confermato la loro presenza nella fase successiva.

Parigi accende le luci e la terra rossa vibra: un diciassettenne di casa, Kouamé, si fa largo a Roland Garros mentre avanzano anche Sabalenka e Gauff. È la promessa che diventa presente, con un’eco che riporta a Nadal 2003. Il pomeriggio scivola via tra cori, bandiere, sguardi tesi. Su un campo laterale, il nome di Kouamé rimbalza tra le gradinate. Gioca senza fronzoli. Appoggia i piedi, respira, spinge. Il rovescio è saldo, il dritto viaggia pulito quando decide di accelerare. Nessun gesto di troppo. Solo la volontà diretta di chi ha fame e non ha tempo da perdere. Non lo diciamo per retorica. C’è un ritmo “da grande” nel suo modo di stare in campo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Roland Garros: Kouamé, il 17enne fenomeno, avanza insieme a Sabalenka e Gauff. Il più giovane dal tempo di Nadal nel 2003

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