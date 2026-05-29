A Roland Garros, Jannik Sinner si è fermato contro Juan Manuel Cerundolo dopo un crollo improvviso causato da un malore fisico. Il giocatore ha dichiarato di non avere più forze e di non riuscire a trovare la via d’uscita durante il match. La partita si è conclusa con l’eliminazione di Sinner, che aveva iniziato bene prima di perdere energia e capacità di risposta.

Un match che sembrava indirizzato e che invece si è trasformato in una serata da dimenticare. Al Roland Garros Jannik Sinner si ferma contro Juan Manuel Cerundolo, in una partita condizionata da un malore fisico che ha spento di colpo le sue energie. Dopo aver dominato i primi due set 6-3, 6-2 e portato il terzo sul 5-1, l’altoatesino ha accusato un calo improvviso. Viso contratto, gambe pesanti sulla terra rossa di Parigi, Sinner ha chiamato il fisioterapista e chiesto un medical timeout. “Non mi sento bene, mi gira la testa, ho bisogno di vomitare” ha detto allo staff, mentre la giudice di sedia spiegava a Cerundolo che gli stavano “misurando la pressione”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Roland Garros, crollo improvviso per Sinner: “Niente forze, non trovavo la via d’uscita”

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Roland Garros 2026 p. 6: Sinner si ferma!

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