Roland Garros 2026 Sinner | Non sono un robot non ho vista via d’uscita

Parigi – Jannik Sinner amaro al Roland Garros 2026. Giovedì 28 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerundolo al secondo turno dello Slam francese (leggi qui), dopo aver accusato un colpo di calore: Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 partite. Colpa del caldo? Un malore? “Nessuno è un robot. Nessuno è costruito per non fallire mai”, ha detto Sinner in conferenza stampa, “è andata così. Non ho semplicemente visto l’uscita, ed è una cosa che normalmente non mi succede”. Le condizioni fisiche, ha spiegato, non erano ideali nemmeno nella prima fase del match. “Ho iniziato a sentirmi molto stordito in campo, con pochissima energia, e ho provato a chiudere il match ma non avevo forza”, ha detto Sinner in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Roland Garros 2026 p. 3: Sinner pronto ad illuminare Parigi

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