Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno di Roland Garros 2026, battuto da Cerundolo. La partita è stata influenzata dal caldo, che ha messo in difficoltà il tennista italiano, considerato uno dei favoriti per il titolo. La sconfitta interrompe la sua corsa nel torneo del Grande Slam che ancora non aveva vinto.

Era il favoritissimo per vincere il Roland Garros 2026, l’unico torneo del Grande Slam che ancora gli manca, ma è stato ancora una volta il caldo l’unico avversario in grado di battere Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo e del tabellone è stato eliminato clamorosamente nel secondo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, sulla terra rossa di Parigi. Sinner è stato sconfitto in cinque set dall’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 Atp, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 dopo 3 ore e 31 minuti di gioco. Jannik Sinner loses to Juan Manuel Cerundolo after facing physical difficulties. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, Sinner fuori al secondo turno: provato dal caldo, battuto da Cerundolo

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Roland Garros: Sinner si sente male per il caldo, perde ed è fuori dal torneo

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