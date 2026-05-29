Durante Roland Garros 2026, Jannik Sinner si è fermato nel terzo set contro Juan Manuel Cerundolo. Dopo aver raggiunto un game dalla vittoria, ha accusato un malore e ha perso 18 punti consecutivi. Il match si è interrotto in quel momento.

Il numero 1 del mondo domina il match, arriva a un game dalla vittoria nel terzo set, poi il crollo improvviso: Jannik Sinner accusa un malore e perde 18 punti consecutivi contro Juan Manuel Cerundolo. La partita cambia completamente. Sinner doveva per forza giocare alle 12? Il Dolomiti Kid dice che non è stata colpa del caldo! Le polemiche esplodono dopo la clamorosa sconfitta. Giornata amara anche per Luciano Darderi, eliminato al quinto set. Sorridono invece Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, entrambi vincenti con un triplo 6-4. Bene anche Matteo Arnaldi. Analisi e commenti in diretta su TennisMania! Vi aspettiamo alle 9 sul canale YouTube di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Roland Garros 2026 p. 6: Sinner si ferma!

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