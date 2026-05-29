Roland Garros 2026 Arnaldi e Berrettini giganti | vincono al secondo turno e proseguono il sogno
Due tennisti italiani hanno vinto al secondo turno di Roland Garros 2026 e proseguono nel torneo. Entrambi hanno superato le rispettive partite, confermando le loro capacità e avanzando al terzo incontro. La competizione si svolge sulla terra rossa parigina, dove i giocatori si sono confrontati con avversari di livello. La loro avventura nel torneo continuerà nelle prossime fasi.
Parigi – Due Azzurri dalle grandi qualità e dal grande talento hanno superato il turno al Roland Garros 2026 e proseguono il cammino al terzo match. Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini hanno battuto, rispettivamente, il greco Stefanos Tsitsipas e il francese Arthur Rindrknech con due ottime prove. Matteo Arnaldi delinea una prova gigante contro il tennista greco e lo ha superato per tre set a uno (7-6, 5-7, 6-3, 6-2): “Sono contento, è stata una partita molto dura, anche più della prima che ho giocato, ma questa per me è stata meglio. Mi sento sempre meglio, mi dà molta fiducia”. Ha detto il campione tricolore come riporta supertennis.tv. Il prossimo avversario per lui sarà il belga Collignon. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
LIVE COMESANA - DARDERI, ARNALDI - TSITSIPAS, BERRETTINI SECONDO TURNO ROLAND GARROS
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Temi più discussi: Arnaldi lotta e batte Griekspoor: è al 2° turno; Roland Garros: esordio in discesa per Sinner. Avanzano Arnaldi e Darderi; Arnaldi è un leone: vince la battaglia con Griekspoor e vola al secondo turno; Sorpresa al Roland Garros: Medvedev eliminato al primo turno. Arnaldi avanza dopo una battaglia infinita.
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