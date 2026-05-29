Rodaggio finito operativo l' autovelox sulla Provinciale 46 Brentana

Durante il periodo di prova è stata registrata la velocità record di 158 chilometri orari. Ebbene da ora in poi chi non rispetterà i limiti finirà nei guai. L'attesa è finita: da lunedì primo giugno i trasgressori saranno sanzionati. Al via l’esercizio ordinario del dispositivo di controllo della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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