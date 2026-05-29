Il contratto dell’ex direttore sportivo è stato risolto e il suo addio è stato formalizzato. Nei prossimi giorni si attende l’annuncio ufficiale del nuovo dirigente, con un accordo che dovrebbe essere definito entro il weekend. La società ha concluso le trattative con un nuovo responsabile, che prenderà il suo posto. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dell’intesa o su eventuali sostituti.

Il mercato della Juve irrita Spalletti: Alisson e Bernardo Silva sfumano, e ora può perdere anche Vlahovic! È corsa a due per la panchina dell’Italia: Mancini e Conte in pole dopo l’arrivo di Allegri al Napoli. Il punto Allegri Conte, il cerchio si chiude! A Napoli come alla Juventus, la storia si ripete. Inizia un nuovo ciclo vincente? Cannavaro: «Vi racconto l’Uzbekistan “italiano” che porto al Mondiale. Montella sarà la sorpresa» Chi è Domenico Tedesco? Carriera, modulo preferito e stile di gioco: tutto sul candidato per sostituire Italiano al Bologna Pirlo: «Il calcio italiano è molto indietro. Oggi giocherei di sicuro in Premier» Calciomercato Milan, niente riscatto per Maximilian Ibrahimovic: l’attaccante saluta l’Ajax e torna in rossonero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rivoluzione a Trigoria: Massara saluta, in arrivo Tony D’Amico

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