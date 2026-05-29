Riuniti concorso per autisti di ambulanza sospeso a cinque giorni dalla prova orale

Notizia in breve

Il concorso pubblico per autista di ambulanza del Policlinico Riuniti di Foggia è stato sospeso a cinque giorni dalla prova orale. La decisione riguarda un operatore tecnico specializzato e porta a un'interruzione delle procedure in attesa di ulteriori sviluppi. La sospensione è stata comunicata prima della fase finale del concorso, che avrebbe visto i candidati affrontare l’esame orale. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dietro la decisione.