Riuniti concorso per autisti di ambulanza sospeso a cinque giorni dalla prova orale
Il concorso pubblico per autista di ambulanza del Policlinico Riuniti di Foggia è stato sospeso a cinque giorni dalla prova orale. La decisione riguarda un operatore tecnico specializzato e porta a un'interruzione delle procedure in attesa di ulteriori sviluppi. La sospensione è stata comunicata prima della fase finale del concorso, che avrebbe visto i candidati affrontare l’esame orale. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dietro la decisione.
A cinque giorni dalla prova orale, il concorso pubblico per operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza del Policlinico Riuniti di Foggia è stato sospeso. Lo stop è arrivato il 27 maggio con una procedura avviata circa cinque giorni fa e ormai giunta all'ultimo atto. A determinare la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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