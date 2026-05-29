Ritiro immediato dai supermercati italiani | Non mangiatela non idonea al consumo Annuncio arrivato ora

Notizia in breve

Un’allerta immediata ha portato al ritiro di un prodotto alimentare dai supermercati italiani. Le autorità hanno comunicato che non è idoneo al consumo e invitano a non mangiarlo. La decisione deriva da controlli di sicurezza alimentare e aggiornamenti normativi in corso. La vigilanza interna delle catene di distribuzione ha contribuito a individuare rapidamente il prodotto contaminato.