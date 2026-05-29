Ristori da 7.000 euro per il bando i tassisti dovranno aspettare almeno fino a dopo l' estate
I tassisti di Roma dovranno aspettare almeno fino a dopo l’estate per ricevere i ristori previsti. Il bando, che prevedeva un contributo di 7.000 euro, era stato annunciato come un “regalo di Natale” e poi come una sorpresa di Pasqua, ma i fondi non sono ancora stati distribuiti. La consegna delle somme è stata posticipata rispetto alle previsioni iniziali.
Doveva essere il “regalo di Natale” e poi una sorpresa di Pasqua. Alla fine, invece, i tassisti di Roma potranno vedere i tanto attesi ristori dopo l’estate. Parliamo dei soldi previsti dal bando per il rilascio di 1.000 licenze taxi pensati, appunto, per compensare i lavoratori alla luce. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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