Ristori da 7.000 euro per il bando i tassisti dovranno aspettare almeno fino a dopo l' estate

Notizia in breve

I tassisti di Roma dovranno aspettare almeno fino a dopo l’estate per ricevere i ristori previsti. Il bando, che prevedeva un contributo di 7.000 euro, era stato annunciato come un “regalo di Natale” e poi come una sorpresa di Pasqua, ma i fondi non sono ancora stati distribuiti. La consegna delle somme è stata posticipata rispetto alle previsioni iniziali.