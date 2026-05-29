Una rissa tra giovani si è verificata alle Groane, durante la quale un bambino di 9 anni è stato ferito da un sasso. I gruppi coinvolti sono stati identificati nelle prime ricostruzioni, mentre i responsabili sono riusciti a scappare verso un parco vicino. La polizia ha avviato le indagini per individuare i partecipanti e chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessun altro ferito è stato segnalato e le autorità stanno ascoltando testimoni e raccogliendo prove.

? Domande chiave Chi sono i gruppi coinvolti nella rissa tra i binari?. Come sono riusciti i responsabili a fuggire verso il parco?. Perché la violenza è scoppiata proprio in quella zona specifica?. Quali legami hanno i giovani con le bande criminali straniere?.? In Breve Scontro avvenuto mercoledì dopo le 17:30 tra due fazioni di giovani sui binari.. Blocco della linea Milano-Saronno tra Novate Milanese e Garbagnate per danni ai convogli.. Una persona gravemente ferita e diversi contusi tra i partecipanti alla rissa.. Procura indaga per lesioni, danneggiamento e rissa aggravata dopo l'attacco alle Groane.. Un bambino di 9 anni è rimasto ferito mercoledì pomeriggio alla stazione Parco delle Groane, quando una violenta sassaiola scagliata durante una rissa tra gruppi di giovani ha colpito un vagone ferroviario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rissa tra giovani alle Groane: un bambino di 9 anni ferito da un sasso

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