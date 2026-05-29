Ripristino immediato dell' ascensore situato sul lungomare di Ancona all' altezza del ristorante Romano attualmente fuori servizio

L’ascensore sul lungomare di Ancona, vicino al ristorante Romano, è stato ripristinato dopo essere stato fuori servizio. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio PEC inviato da un cittadino ai responsabili comunali. Nessuna spiegazione è stata fornita sui motivi del guasto o sui tempi di riparazione. Il ripristino è avvenuto senza ulteriori dettagli ufficiali.

ANCONA – Un appello diretto e fermo, quello inviato tramite PEC da Graziano Stacchiotti ai vertici del Comune di Ancona. Destinatari del messaggio sono il Sindaco Daniele Silvetti, il Vicesindaco Giovanni Zinni e l'Assessore Marco Battino, esponenti della giunta con cui Stacchiotti vanta una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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