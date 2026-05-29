rintracciato e affidato ai familiari il 15enne che si era allontanato volontariamente

Il 15enne scomparso tre giorni fa è stato rintracciato e affidato ai familiari. È stato ritrovato in buona salute e consegnato alle persone di riferimento. La scomparsa aveva generato preoccupazione tra amici e conoscenti. La polizia ha concluso le ricerche senza ulteriori complicazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’allontanamento o sul luogo del ritrovamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato rintracciato il 15enne scomparso tre giorni fa. Sta bene ed ora è affidato ai familiari. Lieto fine, dopo giorni d’ansia, nella vicende delle ricerche di questo minorenne che si era allontanato, a quanto pare volontariamente, da una Casa famiglia di Calvi, senza dare più notizie di sé. Nella serata di ieri il ragazzo ha chiamato la mamma e le ha rivelato di trovarsi nei pressi di una struttura sportiva alle porte della città. Resta da capire dove e come abbia trascorso queste notti e se si sia trattato davvero di un allontanamento volontario, ma intanto si può tirare un grande sospiro di sollievo. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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