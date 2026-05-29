Al Senato è stato presentato un nuovo piano riguardante i compensi degli avvocati per i rimpatri, con una modifica prevista nell’erogazione dei 615 euro per ogni pratica. La norma proposta prevede un cambio nelle modalità di pagamento, ma il Consiglio Nazionale Forense si è opposto, contestando alcuni aspetti della proposta. La discussione sulla misura coinvolge anche altri aspetti legati alle procedure e ai criteri di attribuzione dei fondi. La discussione in aula è ancora in corso.

? Domande chiave Come cambierà l'erogazione dei 615 euro per ogni pratica?. Perché il Consiglio Nazionale Forense si è opposto alla norma?. Chi gestirà materialmente i pagamenti dopo la modifica al decreto?. Cosa accadrà al compenso se il rimpatrio non va a buon fine?.? In Breve Compenso di 615 euro svincolato dal successo della procedura di rimpatrio.. Conversione del decreto in legge prevista entro il prossimo 23 giugno.. Opposizione del Consiglio Nazionale Forense sulle competenze di gestione pagamenti.. Le opposizioni parlamentari indicono voto contrario sulla materia in aula..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimpatri: al Senato il nuovo piano per i compensi degli avvocati

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