Un'azienda di integratori alimentari ha annunciato una collaborazione con una piattaforma di supporto psicologico. L’obiettivo è offrire un percorso integrato di benessere, che includa prodotti naturali e un supporto psicologico professionale. La partnership mira a promuovere il benessere psicofisico, non solo attraverso prodotti, ma anche con servizi di consulenza online. La campagna si concentra sulla cura complessiva dell’individuo, unendo salute fisica e mentale.

Scarpato (Milk):" Il nostro slogan benessere in una parola non significa solo proporre prodotti bluini e sani ma curare anche l'aspetto psicologico lavorando in collaborazione con Serenis. Il benessere fisico non può prescindere da quello mentale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Riminwellness, obiettivo benessere psicofisico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Riminwellness, obiettivo benessere psicofisico

Notizie e thread social correlati

Benessere psicofisico e terapie naturaliNel fine settimana, gli spazi della Fonderia Napoleonica saranno teatro di diversi eventi dedicati al benessere psicofisico e alle terapie naturali.

Oli essenziali: 7 fragranze botaniche per il benessere psicofisicoSono state presentate sette fragranze di oli essenziali realizzate con piante botaniche, pensate per favorire il benessere psicofisico.

Piemonte. A Chivasso ‘La Città dei Bambini’. Obiettivo: benessere psicofisico per i bimbi fino a 5 anniL'idea è coinvolgere tutte le coppie e i genitori dei nuovi nati per intraprendere con loro un percorso di informazione e di educazione che possa garantire a tutti i bambini uguali possibilità con ... quotidianosanita.it

RiminiWellness 2026: torna il meglio del benessere per disegnare il futuro in movimentoIl programma di RiminiWellness 2026, edizione numero 20 della kermesse dedicata al fitness e al benessere. Scopri novità, info utili e come visitarla. gazzetta.it