Riminiwellness, proteine buone per tutti

Notizia in breve

Durante RiminiWellness, un rappresentante di Amadori ha annunciato che l’azienda propone quattro tipi di proteine destinate a favorire il benessere delle persone. La presentazione si è concentrata sui prodotti proteici e sulla loro diffusione nel mercato, senza specificare dettagli sui singoli tipi o sulle quantità. La comunicazione si è focalizzata sull’obiettivo di offrire opzioni proteiche considerate adatte a un pubblico ampio, senza ulteriori approfondimenti sui metodi di produzione o sui benefici specifici.