Riminiwellness proteine buone per tutti

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante RiminiWellness, un rappresentante di Amadori ha annunciato che l’azienda propone quattro tipi di proteine destinate a favorire il benessere delle persone. La presentazione si è concentrata sui prodotti proteici e sulla loro diffusione nel mercato, senza specificare dettagli sui singoli tipi o sulle quantità. La comunicazione si è focalizzata sull’obiettivo di offrire opzioni proteiche considerate adatte a un pubblico ampio, senza ulteriori approfondimenti sui metodi di produzione o sui benefici specifici.

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Conti (Amadori):" Il benessere della persona al centro della nostra offerta con 4 tipi di proteinepresenti nei prodotti portati in fiera". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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