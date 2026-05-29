Durante RiminiWellness, Ghigliazza di Decathlon ha presentato proposte di abbigliamento eco-sostenibile pensate sia per gli atleti che per il pubblico generale. La presentazione si è concentrata su capi realizzati con materiali rispettosi dell’ambiente, adatti anche per attività sportive. La manifestazione ha visto la partecipazione di varie aziende e marchi del settore sportivo, con focus su prodotti che combinano funzionalità e sostenibilità. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata in merito a progetti futuri o accordi specifici.

Ghigliazza (Declathon):"Proposte di abbiagliamento eco sostenibile adatte per lo sport di atleti ma anche di tutta la famiglia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Riminiwellness, la missione invogliare le persone a muoversi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Riminiwellness, la missione invogliare le persone a muoversi

Notizie e thread social correlati

Tornare a vivere, non solo a muoversi: chi è il terapista occupazionale e perché può cambiare la vita delle personeUna donna di 72 anni, dopo aver avuto un ictus sei mesi fa, non riesce più a preparare il caffè da sola.

Cosa sono le loot box e perché possono invogliare al gioco d’azzardo. La scienziata del Cnr: “Allarme minori”Le loot box sono confezioni virtuali che i giocatori acquistano all’interno di videogiochi, spesso contenenti oggetti casuali o premi vari.