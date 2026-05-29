RiminiWellness festeggia 20 anni | sport innovazione e benessere protagonisti alla Fiera di Rimini

Notizia in breve

RiminiWellness ha celebrato il suo ventesimo anniversario con quattro giorni di eventi alla Fiera di Rimini. La manifestazione ha visto competizioni sportive, presentazioni di innovazioni nel settore del benessere e incontri di formazione professionale. La rassegna ha attirato migliaia di partecipanti provenienti da vari paesi, coinvolgendo anche operatori del settore e appassionati. Durante l’evento sono stati organizzati incontri e gare, puntando sulla promozione di sport, salute e tecnologia.