Durante l'evento Riminiwellness, Garmin ha presentato soluzioni per monitorare il corpo 24 ore su 24. La società sottolinea che anche esercizi leggeri possono avere effetti sul benessere, grazie ai dispositivi che rilevano parametri vitali durante tutto il giorno. La tecnologia integrata permette di tracciare attività, sonno e altri dati fisiologici senza interruzioni, offrendo una visione continua dello stato di salute.

Garmin porta il suo approccio olistico in fiera. Giannaccini: "Anche attività blanda può influire sul nostro stato di salute o sul sonno, con i nostri dispositivi è possibile conoscere sempre il proprio grado di benessere". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Riminiwellness, come monitorare il proprio corpo h24

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