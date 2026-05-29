A Rimini, trovare una stanza libera negli hotel è difficile a causa dell’afflusso di visitatori per il concerto di Vasco. La città è molto richiesta in questo periodo e le strutture ricettive sono quasi tutte prenotate. La grande affluenza si deve all’appuntamento musicale, che sta attirando numerosi spettatori da diverse zone. La domanda di alloggi supera l’offerta, rendendo complicato trovare sistemazioni disponibili in città.

Rimini, 29 maggio 2026 – Anche gli alberghi vanno al massimo con Vasco. Trovare una stanza libera a Rimini in questi giorni è una vera impresa. Merito (anche) del Komandante, che proprio dallo stadio di Rimini domani sera darà il via al suo nuovo tour. Ma in città la febbre per Vasco è iniziata da giorni. Da una settimana ci sono ogni giorno centinaia di fan appostati fuori dallo stadio, ad ascoltare le prove, e davanti al Grand Hotel, nella speranza di incontrare il loro idolo e strappare un selfie, un autografo. Il parcheggio dietro allo stadio (praticamente a 150 metri dal palco) è diventato un camping spontaneo, con tantissimi fedelissimi del ’Blasco’ accampati in tenda da giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimini diventa Vascolandia: tutti pazzi per la prima di Blasco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La mia casa a prima vista, Corrado Sassu e Blasco Pulieri ci svelano i loro segretiNella trasmissione televisiva dedicata al settore immobiliare, due esperti, uno coinvolto nella progettazione e l’altro nell’intermediazione,...

Una pensione dismessa diventa un hotel fuori dagli schemi. "Ecco Rimini Rimini, una nuova idea di ospitalità"Una vecchia pensione abbandonata si trasforma in un hotel insolito, chiamato Rimini Rimini, che propone un modo diverso di accoglienza.