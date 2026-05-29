Riccardo fotografò la sua ultima lettera | emergono nuovi dettagli finora mai raccontati
Nel caso della scomparsa di un ragazzo di 19 anni avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024, sono emersi nuovi dettagli riguardo a una fotografia scattata all’ultima lettera trovata. Secondo le indagini, il giovane avrebbe fotografato quella lettera, ma non sono state fornite spiegazioni ufficiali sul motivo di questa azione. La scomparsa si è verificata nella zona della diga del Furlo, e le autorità continuano le ricerche senza aver ancora trovato il ragazzo o chiarito le circostanze.
Pesaro, 29 maggio 2026 – “Perché fotografare quella lettera?”. È una delle domande che continuano a restare aperte nel caso della scomparsa di Riccardo Branchini, il 19enne sparito nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024 nella zona della diga del Furlo. Dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Urbino per il fascicolo aperto per istigazione al suicidio, emergono ora alcuni dettagli finora mai raccontati pubblicamente. A parlarne è l’avvocato Elena Fabbri, legale della famiglia del ragazzo. Avvocato, nelle carte ci sarebbe un elemento nuovo legato alla lettera lasciata da Riccardo prima della scomparsa. “Dalle carte emerge che sul telefono di Riccardo ci sarebbe stata una fotografia della lettera lasciata in camera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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