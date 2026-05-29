Riccardo fotografò la sua ultima lettera | emergono nuovi dettagli finora mai raccontati

Notizia in breve

Nel caso della scomparsa di un ragazzo di 19 anni avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024, sono emersi nuovi dettagli riguardo a una fotografia scattata all’ultima lettera trovata. Secondo le indagini, il giovane avrebbe fotografato quella lettera, ma non sono state fornite spiegazioni ufficiali sul motivo di questa azione. La scomparsa si è verificata nella zona della diga del Furlo, e le autorità continuano le ricerche senza aver ancora trovato il ragazzo o chiarito le circostanze.