Riccardo Branchini chiesta l'archiviazione La mamma | Svuotate la diga devo sapere dov'è

Notizia in breve

La Procura di Urbino ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sulla scomparsa di un 20enne avvenuta ad ottobre 2024. La madre del giovane ha dichiarato di volere sapere dove si trovi, chiedendo di “svuotare la diga” per ottenere risposte. La richiesta di archiviazione riguarda l’accusa di istigazione al suicidio. La scomparsa del ragazzo è ancora senza soluzione, e la vicenda rimane aperta.