Riccardo Branchini chiesta l'archiviazione La mamma | Svuotate la diga devo sapere dov'è
La Procura di Urbino ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sulla scomparsa di un 20enne avvenuta ad ottobre 2024. La madre del giovane ha dichiarato di volere sapere dove si trovi, chiedendo di “svuotare la diga” per ottenere risposte. La richiesta di archiviazione riguarda l’accusa di istigazione al suicidio. La scomparsa del ragazzo è ancora senza soluzione, e la vicenda rimane aperta.
È stata chiesta dalla Procura di Urbino l'archiviazione dell'indagine per istigazione al suicidio legata alla scomparsa di Riccardo Branchini, il 20enne sparito ad Acqualagna nell'ottobre del 2024. Nel frattempo, un video del 2022 che mostra inquinamento ambientale nella diga del Furlo, spinge la madre di Riccardo a chiedere con maggiore forza lo svuotamento della diga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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