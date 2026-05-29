Riapre il rifugio Lagoni | al via la nuova stagione

Notizia in breve

Il Rifugio Lagoni ha riaperto con una nuova gestione e ha inaugurato la stagione con un fine settimana di eventi. Le attività sono rivolte a famiglie, escursionisti e appassionati dell’Appennino parmense, e comprendono iniziative dedicate alla montagna, alla natura e al territorio. La manifestazione è durata diversi giorni, coinvolgendo visitatori e appassionati della zona. La riapertura segna l’inizio di una serie di appuntamenti programmati per la stagione.