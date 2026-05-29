Riapre il rifugio Lagoni | al via la nuova stagione
Il Rifugio Lagoni ha riaperto con una nuova gestione e ha inaugurato la stagione con un fine settimana di eventi. Le attività sono rivolte a famiglie, escursionisti e appassionati dell’Appennino parmense, e comprendono iniziative dedicate alla montagna, alla natura e al territorio. La manifestazione è durata diversi giorni, coinvolgendo visitatori e appassionati della zona. La riapertura segna l’inizio di una serie di appuntamenti programmati per la stagione.
Il Rifugio Lagoni inaugura ufficialmente la nuova gestione con un lungo weekend di eventi dedicati alla montagna, alla natura e al territorio, pensati per famiglie, escursionisti e appassionati dell’Appennino parmense.Le attività prenderanno il via sabato 30 maggio con un momento istituzionale: a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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