Resinovich | negata la richiesta del pm su cordini e sacchi

Il giudice ha respinto la richiesta del pubblico ministero di affidare ai consulenti le analisi sul cordino intorno al collo, i sacchi neri e il guanto nero trovati vicino al cadavere di Resinovich. I materiali resteranno sotto sequestro, non verranno consegnati agli esperti incaricati delle indagini. La decisione è stata comunicata nel corso dell’udienza di questa mattina. Nessuna modifica è stata apportata alle modalità di analisi già in corso.

Il cordino legato intorno al collo di Liliana Resinovich, i sacchi neri sul busto e sulle gambe e il guanto nero trovato vicino al cadavere non saranno trasferiti ai consulenti della Procura. Lo ha deciso il gip Flavia Mangiante, che ha rigettato la richiesta della pm Ilaria Iozzi. Lo riporta Il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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