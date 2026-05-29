Arezzo ha ospitato una serata dedicata alla memoria, alla partecipazione e alla riflessione civile, organizzata presso la Casa della Cultura. L’evento, inserito nelle iniziative per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana, si è svolto nel pomeriggio di ieri. La manifestazione ha coinvolto pubblico e relatori in un momento di confronto sul tema della democrazia e dell’impegno civile.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Una serata dedicata alla memoria, alla partecipazione e alla riflessione civile quella andata in scena ieri sera a Palomar - Casa della Cultura nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Protagonista dell’incontro è stata la presentazione del libro Traditori – Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana del giornalista Paolo Borrometi, un’opera che affronta i temi della verità, dei depistaggi e delle pagine più controverse della storia italiana contemporanea. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto pubblico sui valori della democrazia, dell’impegno civile e della responsabilità collettiva, temi particolarmente significativi all’interno delle celebrazioni dedicate alla nascita della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Repubblica 80”, a San Giovanni una serata tra memoria, democrazia e impegno civile

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