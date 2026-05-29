Regina Pacis una comunità in festa sotto il segno della fraternità e della pace
La comunità di Regina Pacis si prepara a celebrare una giornata dedicata alle festività parrocchiali, in coincidenza con la solennità della Santissima Trinità. La giornata prevede eventi religiosi e momenti di socialità, con la partecipazione dei fedeli. La festa si svolgerà con riti liturgici e incontri comunitari, creando un’occasione di incontro e condivisione tra i membri della parrocchia. La celebrazione è prevista per domenica prossima, con un programma che coinvolge diverse iniziative religiose e ricreative.
La comunità di Regina Pacis si prepara a vivere una domenica intensa di celebrazioni e socialità in occasione della festa parrocchiale, che quest'anno coincide significativamente con la solennità liturgica della Santissima Trinità. La giornata prenderà il via seguendo il consueto ritmo delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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