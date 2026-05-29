Marina P si esibirà a DiMondi, portando sul palco un mix di generi che spazia dal reggae alla chanson francese, con influenze di musica elettronica e melodie romantiche. La cantante presenta un repertorio che combina sonorità diverse, offrendo uno spettacolo che unisce atmosfere dance e brani più intimi. L’evento si terrà nel locale dedicato alla musica dal vivo, con ingresso gratuito e orario di inizio previsto per la serata.

Tra reggae e chanson francaise, tra elettronica e melodie romantiche, Marina P è una cantante e musicista italiana che da molti anni vive e lavora a Parigi, dove è diventata parte della scena del dub europeo, il suono che, tra echi e riverberi, rilegge la musica giamaicana con una forte componente elettronica. L’artista si esibisce questa sera (ore 21, ingresso gratuito) al Festival DiMondi, in Piazza Lucio Dalla, dove presenterà dal vivo le canzoni del suo nuovo album, ‘Know Nothing About’, registrato tra la capitale francese e Bristol, la patria del trip hop, il suono psichedelico ed elettronico che è una delle sue principali influenze.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggae e chanson francese. Marina P arriva a DiMondi

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