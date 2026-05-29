Ottanta amici si sono riuniti per un recital dedicato a Piero Ceccaroni, scomparso il 21 marzo 2025. Durante l’evento sono state lette testimonianze e recitate poesie in suo ricordo, creando un momento di forte emozione. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, con la partecipazione di numerosi presenti che hanno condiviso ricordi e sentimenti legati a Ceccaroni. Nessuna altra presenza o intervento ufficiale è stato registrato.

Oltre la commozione. È stato un incontro nel presente il recital dedicato al cesenate Piero Ceccaroni, soprannominato Mezza, morto il 21 marzo 2025. Lavorava a Cesena e risiedeva a Vignola. Oltre ottanta amici si sono riuniti al teatro di San Rocco per il concerto della band in cui Piero suonò al teatro Bonci in un recital del 1981: l’inizio della storia. Sul palco, applauditissimi, Marco Balestri (anche voce narrante), Pietro Placucci, Francesco Gobbi, Giovanni Taioli, Gianluca Bartoli, Silvia Daltri e Franco Gabellini. Canzoni a cavallo tra i ’70 e gli ’80: l’età della giovinezza. Fra queste ‘Fresco torrente’, scritta e musicata da Mezza, delicato compositore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Recital e testimonianze commoventi. Ottanta amici uniti nel ricordo di Piero

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