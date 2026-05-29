Recensione dell’Europa Conference League 2025-26 | il trionfo del Crystal Palace e l’eredità duratura di Glasner

Il Crystal Palace ha vinto l’Europa Conference League 2025-26, segnando la prima volta che il club conquista un trofeo internazionale. La squadra ha battuto gli avversari in finale, portando a casa il titolo. L’allenatore ha guidato la squadra con decisione, lasciando un segno duraturo. La competizione si è conclusa con il trionfo del Palace, diventando un momento memorabile nella storia del club.

Breaking: L’Europa Conference League 2025-26 sarà ricordata non come una competizione di opportunità, ma di realizzazione, una stagione in cui il Crystal Palace ha trasformato il potenziale in storia. Da contendenti a campioni: Crystal Palace Completa la storia. Sotto Oliver Glasner, il viaggio del club raggiunse la sua conclusione definitiva a Lipsia, dove il Palace si assicurò una vittoria per 1–0 sul Rayo Vallecano sollevando il loro primo trofeo europeo in assoluto. Ciò che era iniziato come un’improbabile ascesa si è rivelato qualcosa di più duraturo: la conferma che il progetto realizzato a Selhurst Park non era solo imponente, ma di successo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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