Real Madrid e Franco | come il calcio unì l’Europa divisa
Durante il regime franchista, il Real Madrid si avvicinò alle autorità per ottenere vantaggi politici. Bernabéu utilizzò il calcio come strumento per rafforzare l’immagine del regime, promuovendo la squadra come simbolo nazionale. Nel frattempo, il governo spagnolo concesse la cittadinanza a giocatori stranieri per rinforzare la squadra e migliorare la sua visibilità internazionale, anche attraverso la presenza di talenti stranieri nelle rose delle squadre di massimo livello.
? Punti chiave Come fece Bernabéu a usare il calcio per legittimare il regime?. Perché il governo spagnolo concesse la cittadinanza ai giocatori stranieri?. Chi fu il vero architetto geopolitico dietro il successo del Real?. Come riuscì lo sport a superare la divisione della Cortina Ferrea?.? In Breve Real Madrid vinse 5 finali su 5 grazie al decreto di cittadinanza di Franco.. Héctor Rial e Marquitos segnarono a Parigi dopo il doppio vantaggio del Reims.. Raymond Kopa guidò l'azione iniziale dello Stade de Reims contro il Real Madrid.. La UEFA facilitò i visti per il Partizan Belgrado di Tito in Portogallo.. Il 13 giugno 1956 a Parigi il pallone riuscì a unire un continente diviso in due blocchi contrapposti, superando i fallimenti diplomatici dei governi dell’epoca. 🔗 Leggi su Ameve.eu
REAL MADRID SE CANSA DE MASTANTUONO
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Y‘Yan wasan da suka amince za su bar Real Madrid a wannan bazarar sun ha?a da: Fran Garcia Dani Ceballos Gonzalo Garcia Franco Mastantuono (zai tafi aro) — A cewar ?an jarida, latigoserrano facebook
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