Real Madrid e Franco | come il calcio unì l’Europa divisa

? Punti chiave Come fece Bernabéu a usare il calcio per legittimare il regime?. Perché il governo spagnolo concesse la cittadinanza ai giocatori stranieri?. Chi fu il vero architetto geopolitico dietro il successo del Real?. Come riuscì lo sport a superare la divisione della Cortina Ferrea?.? In Breve Real Madrid vinse 5 finali su 5 grazie al decreto di cittadinanza di Franco.. Héctor Rial e Marquitos segnarono a Parigi dopo il doppio vantaggio del Reims.. Raymond Kopa guidò l'azione iniziale dello Stade de Reims contro il Real Madrid.. La UEFA facilitò i visti per il Partizan Belgrado di Tito in Portogallo.. Il 13 giugno 1956 a Parigi il pallone riuscì a unire un continente diviso in due blocchi contrapposti, superando i fallimenti diplomatici dei governi dell’epoca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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REAL MADRID SE CANSA DE MASTANTUONO

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