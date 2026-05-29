Durante un test a terra a Cape Canaveral, il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio. L'incidente si è verificato mentre venivano svolti controlli di routine e non ci sono state segnalazioni di feriti. La società ha sospeso temporaneamente le attività di test e sta analizzando le cause dell'esplosione. Nessuna altra informazione è stata comunicata in merito alle conseguenze dell'incidente o ai prossimi passaggi.

Un razzo della Blue Origin è esploso in Florida il giovedì sera del 28 maggio durante un test sulla piattaforma di lancio, facendo tremare le case vicine. La Blue Origin di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha dichiarato che il suo razzo New Glenn è esploso durante un test di accensione dei motori. Tutto il personale è stato rintracciato, ha affermato la società tramite X. I funzionari dei servizi di emergenza hanno dichiarato che non vi è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi. L'imponente New Glenn era stato messo a terra ad aprile dopo che un satellite era stato lasciato in un'orbita errata a causa di un guasto al motore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Il razzo di Blue Origin esplode sulla rampa di lancio durante un test di accensione del motore

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Blue Origin, esplode il razzo New Glenn sulla rampa di lancioA Cape Canaveral, il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test di accensione sulla piattaforma di lancio.

Un razzo Blue Origin esplode sulla rampa di lancio durante il test di accensioneUn razzo Blue Origin è esploso durante un test di accensione sulla piattaforma di lancio giovedì sera, causando scosse alle case vicine.

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