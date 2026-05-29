Rapsodie Agresti | tutti gli eventi conclusivi nel Reggino

Il Festival “Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival” si avvia alla conclusione con quattro eventi in programma nel Reggino. Dopo due spettacoli con Andrea Zorzi, si terrà un nuovo appuntamento venerdì 29 maggio alle 21 al Cartoline After Club di Reggio Calabria. La serata prevede uno spettacolo che si svolgerà nella stessa location. Le altre tre date sono programmate in location diverse e si svolgeranno tra fine maggio e inizio giugno.

Dopo il successo dei due eventi con Andrea Zorzi, il Festival “Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival” si avvia alla conclusione con quattro appuntamenti: si tornerà a Reggio Calabria, sempre al Cartoline After Club, venerdì 29 maggio, alle 21, con uno spettacolo che ancora una volta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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“Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival”: gli eventi a Reggio CalabriaDopo il successo dell’edizione 2025, conclusasi lo scorso dicembre, torna il “Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival”.

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Temi più discussi: Andrea Zorzi a Reggio Calabria e a Locri per due eventi teatrali promossi dal Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival · ilreggino.it; Dal successo dei due eventi con Andrea Zorzi ai quattro appuntamenti che chiuderanno il Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival; Rapsodie Festival, ultimi eventi tra teatro e musica; Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival: tra jazz, tango e cinema il ponte del 1° maggio tra Cosenza e Reggio Calabria.

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