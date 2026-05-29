Rapine in centro con i coltelli Arrestati cinque ragazzi

Da ilrestodelcarlino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque giovani sono stati arrestati per aver compiuto rapine in centro con coltelli. Seguivano le vittime, le pedinavano e le attorniavano, minacciandole con armi bianche. In alcuni casi si sono verificati scontri fisici prima di portare a termine i furti. Le forze dell'ordine hanno intercettato i gruppi e li hanno fermati nelle ultime ore. Le indagini sono in corso per verificare altri episodi simili.

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Posavano gli occhi sulle vittime, le pedinavano e poi accerchiavano: coltello in mano, toni minacciosi e, a volte, qualche colluttazione, fino ad arrivare alla rapina. Così un gruppo di ragazzi, poco più che maggiorenni, ha trascorso i weekend di ottobre per ’fare serata’. Che non significa divertirsi, ma mettere a segno rapine in centro storico. Giovanissimi che derubano altri giovanissimi, per un bottino – alla fine – misero e sproporzionato rispetto alla violenza perpetuata. Insomma, "molto rischio per poco valore", sottolinea Guglielmo Battisti, dirigente della Squadra mobile, che ha eseguito cinque misure cautelari a carico di cittadini egiziani, domiciliati in città, accusati di aver commesso sei rapine a mano armata, appunto, lungo il mese di ottobre scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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