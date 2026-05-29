Un uomo di 24 anni è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere per una rapina avvenuta sul lungomare nel luglio 2021. Il tribunale di Ascoli lo ha riconosciuto colpevole di rapina impropria e lesioni. La sentenza riguarda un episodio che si è verificato sulla passeggiata lungo il mare. La condanna è stata emessa al termine del processo.

E’ finito con la condanna a 5 anni e mezzo di carcere il processo a carico di un marocchino di 24 anni residente a San Benedetto, riconosciuto colpevole dal tribunale di Ascoli dell’accusa di rapina impropria e lesioni per un fatto avvenuto sul lungomare sambenedettese il 21 luglio del 2021. Un episodio che aveva visto protagonista anche un 25enne, italiano di seconda generazione, residente a Grottammare che ha definito la sua posizione in separata sede. Al marocchino è stata inflitta anche una multa di 527 euro, con il riconoscimento della continuazione e delle attenuanti. Annuncia ricorso in appello l’avvocato difensore Silvia Grazioli. Soddisfatta la parte civile, due fratelli gemelli di 21 anni, residenti a San Benedetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina sul lungomare. Condanna a 5 anni e mezzo

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