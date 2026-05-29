Rapina Stroili Oro | ritrovati i gioielli caccia al quarto complice

La polizia ha ritrovato i gioielli rubati durante la rapina a Stroili Oro, ma resta la caccia a un quarto complice che è riuscito a fuggire. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare e rintracciare questa persona, ancora sconosciuta. I gioielli che non sono stati ancora recuperati sono al centro delle indagini e si cercano nelle zone vicine al luogo dell’episodio. Non si conoscono ancora i dettagli sulla fuga del quarto uomo.

? Punti chiave Chi è il quarto complice che è riuscito a fuggire?. Dove sono finiti i gioielli che la polizia non ha ancora trovato?. Perché la sorella di uno dei rapinatori è finita sotto indagine?. Come hanno fatto i ladri a dividersi il bottino così velocemente?.? In Breve Recuperati 30 gioielli e 3000 euro tra perquisizioni a Como e Maslianico.. Marta Fanassi indagata per favoreggiamento dopo ritrovamento 16 paia di orecchini.. Il bottino totale supera i 90mila euro con 109 pezzi rubati.. Perquisizioni effettuate il 2 maggio e martedì scorso nelle abitazioni dei sospettati.. La Polizia di Stato sta recuperando i gioielli rubati durante il colpo alla Stroili Oro del 23 aprile, mentre le indagini si concentrano ora sull’identificazione del quarto complice fuggito dopo la rapina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Pistola in pugno e volto coperto: ecco il video dei rapinatori che avevano svaligiato la gioielle...

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