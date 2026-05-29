Nel daytime estivo del 2026, la Rai mantiene le trasmissioni storiche, con pochi volti nuovi e un palinsesto ridotto. La programmazione si concentra su poche certezze, con una struttura più semplice tra mattina e pomeriggio. Tra le novità, figura anche la presenza di Brumotti, che torna con un nuovo segmento. La scelta di ridurre le risorse indica un approccio più essenziale per questa stagione.

Nel daytime estivo del 2026 la Rai si concentra su poche certezze: pochissimi nuovi volti, continuità nei format storici e una struttura che si semplifica tra mattina e pomeriggio. Non ci sono soldi, e quando si trovano sono pochi. La presentazione del daytime estivo 2026 della RAI, affidata al direttore Angelo Mellone, si è aperta, dopo i soliti convenevoli, sull'evidente rammarico di non aver potuto, saputo fare più di quello che da lì a poco sarebbe stato annunciato. Ma è anche impossibile non pensare a quella massima che in italiano suona più o meno come "Scusa non richiesta, accusa manifesta". Perchè se l'effetto voluto era certamente magnificare il lavoro di tutti coloro che lavorano per la realizzazione del daytime nonostante le avversità (non a caso sono seguiti dati d'ascolto, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rai palinsesti estate 2026: Brumotti novità di un daytime con risorse ridotte all’osso

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