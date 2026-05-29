Rai Cinema sceglie i migliori corti italiani | c' è anche una regista friulana nella selezione

Rai Cinema ha scelto "PetroL", cortometraggio scritto e diretto da Cabiria Lizzi, laureata al Dams dell'Università di Udine, tra i 22 migliori corti dell'anno prodotti negli atenei italiani. La selezione è avvenuta nell'ambito del progetto ‘Studenti in corto’, iniziativa annuale dedicata ai. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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