Racconto di una notte anticipazioni 29 maggio 2026 | Mahir chiede a Canfeza di sposarlo lei rifiuta perché…

Da ilsipontino.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la puntata di oggi di “Racconto di una notte”, Mahir ha chiesto a Canfeza di sposarlo. Lei ha rifiutato, senza specificare i motivi. La scena ha suscitato grande attenzione tra i telespettatori, che seguono con interesse gli sviluppi della soap opera turca trasmessa su Canale 5 alle 16.

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C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 29 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Afet e Ferman hanno scoperto che Asaf c'entra qualcosa con la scomparsa di Sila. Cabir intanto è apparso su tutte le furie ma una telefonata di Sila ha capovolto la situazione. Spoiler Racconto di una notte 29 maggio 2026: Asaf chiede a Ezra la mano di Canfeza, scatta la scintilla tra Sare e Salih Mahir chiederà Canfeza di diventare sua moglie, lei però ha paura che la famiglia Yilmaz non approverà la loro unione ed è per questo che rifiuterà la sua proposta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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RACCONTO DI UNA NOTTE ANTICIPAZIONI 24-30 MAGGIO 2026 | Mahir salva Sila, Canfeza dice NO!

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