Uniqlo ha lanciato un abito in misto lino, disponibile a meno di 100 euro, pensato per l’estate. È adatto sia per il lavoro che per occasioni informali come matrimoni. Il capo è versatile e facile da abbinare. La collezione è in vendita online e nei negozi del brand. Gli acquisti effettuati tramite i link di GQ Italia possono generare una commissione di affiliazione per Condé Nast.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Vestirsi bene d'estate è spesso un'impresa. Il caldo obbliga a levare strati, ma soprattutto costringe a fare i conti con tessuti, colori, fit, opere, omissioni. Al contempo, però, le occasioni sociali si moltiplicano, lo so io, lo sai tu, lo sappiamo tutti: restano le riunioni di lavoro con colleghi e clienti, così come restano eventuali esami da dare prima della pausa estiva, ma aumentano gli aperitivi post 7 PM, le cene fuori, i compleanni in terrazza, le cresime dei figli dei cugini di secondo grado e i matrimoni in spiaggia ai quali non si sa mai bene come presentarsi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Questo abito Uniqlo in misto lino da meno di 100 euro è pronto ad accompagnarti ovunque quest'estate, in ufficio come al matrimonio di tuo cugino

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