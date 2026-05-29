È stato preparato un ricorso al Tribunale di Prato riguardante l’eventuale ineleggibilità di un sindaco dopo aver ricoperto la carica per dieci anni. Un team di avvocati sta lavorando sulla documentazione necessaria per impugnare la questione. Al momento non sono stati resi pubblici dettagli specifici sui motivi o sui contenuti del ricorso. La decisione finale dipenderà dall’esame giudiziario della situazione.

E’ pronto il ricorso da presentare al Tribunale di Prato sulla ipotesi di ineleggibilità di Matteo Biffoni dopo i dieci anni da sindaco. La battaglia, portata avanti all’inizio della campagna elettorale dal candidato a sindaco Jonathan Targetti della lista "L’Alternativa c’è", è stata ereditata da alcuni cittadini che hanno dato mandato a un team di avvocati di preparare tutta la documentazione. Il ricorso sarà presentato entro trenta giorni dalla nomina a sindaco del candidato dem e probabilmente dopo il primo consiglio comunale in cui Biffoni giurerà. Il ricorso sarà consegnato alla presidente del Tribunale Patrizia Pompei che darà notizia alla Procura e allo stesso Biffoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Questione ineleggibilità. Sì al ricorso al Tribunale. Team di avvocati al lavoro

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