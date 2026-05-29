Quest' estate più treni da e per la Valtellina

Dal 14 giugno entra in vigore l’orario estivo di Trenord, con un incremento delle corse sulla tratta Tirano-Sondrio-Lecco-Milano. La modifica riguarda più treni in entrambe le direzioni, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti verso e dalla Valtellina durante la stagione estiva. La nuova programmazione si applica fino a fine estate, offrendo più opzioni di viaggio ai pendolari e ai turisti che percorrono questa linea.

Dal 14 giugno entra in vigore l’orario estivo di Trenord, che prevede un aumento delle corse da e per la Valtellina, sulla tratta Tirano-Sondrio-Lecco-Milano.Il dettaglioNel dettaglio: i collegamenti fra Milano e Lecco, Sondrio, Tirano saranno potenziati con nuovi treni e prolungamenti di corse. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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