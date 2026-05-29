Quest' estate più treni da e per la Valtellina

Da sondriotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 14 giugno entra in vigore l’orario estivo di Trenord, con un incremento delle corse sulla tratta Tirano-Sondrio-Lecco-Milano. La modifica riguarda più treni in entrambe le direzioni, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti verso e dalla Valtellina durante la stagione estiva. La nuova programmazione si applica fino a fine estate, offrendo più opzioni di viaggio ai pendolari e ai turisti che percorrono questa linea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal 14 giugno entra in vigore l’orario estivo di Trenord, che prevede un aumento delle corse da e per la Valtellina, sulla tratta Tirano-Sondrio-Lecco-Milano.Il dettaglioNel dettaglio: i collegamenti fra Milano e Lecco, Sondrio, Tirano saranno potenziati con nuovi treni e prolungamenti di corse. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Dall'estate più corse dei treni verso i laghi e la ValtellinaDal 14 giugno è iniziato l’orario estivo di Trenord, con più corse verso il Lago di Como, Lecco e la Valtellina.

Scopri le più grandi star destinate a restare a casa quest’estateDopo le recenti qualificazioni, le nazionali che accederanno ai Mondiali del 2026 sono state ufficialmente annunciate.

Temi più discussi: Caos estate sui treni? Lavori sulla Genova-Milano al via. La guida per sopravvivere tra bus e deviazioni; Trenitalia, premiate le scuole della terza edizione del concorso Consapevolmente in viaggio. Un’agenda nello zaino; Voli cancellati 2026: cosa fare in caso di disservizi; La Ferrovia Cuneo–Ventimiglia–Nizza: tra i 10 treni più spettacolari al mondo.

quest estate più treniCaos estate sui treni? Lavori sulla Genova-Milano al via. La guida per sopravvivere tra bus e deviazioniModifiche alla circolazione dei treni dal 3 giugno al 30 settembre, il periodo clou tra itinerari alternativi, tempi di percorrenza più lunghi fino a un'ora e cancellazioni ... genovatoday.it

quest estate più treniVacanze senza aereo: le rotte via terra e via mare più pratiche per l’estate 2026I problemi legati alla difficile situazione dei carburanti fanno scartare l'aereo ai viaggiatori che optano per treno, traghetto o auto. lsdi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web