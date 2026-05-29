Quando finisce il Giro d'Italia 2026 | l'ultima tappa col Grande Arrivo è a Roma

Il Giro d'Italia 2026 si concluderà domenica 31 maggio con l'ultima tappa a Roma. La gara terminerà con il tradizionale arrivo nella capitale, che ospita per il quarto anno consecutivo la conclusione della corsa. La tappa finale sarà caratterizzata dal grande arrivo, segnando la conclusione dell'edizione di quest'anno. La corsa si svolgerà interamente nella giornata di domenica.

Domenica 31 maggio il Grande Arrivo del Giro d'Italia n.109 è atteso a Roma. Per il 4° anno consecutivo la Capitale ospita l'ultimo atto in una giornata tinta di rosa. Dopo la tappa, spazio alle premiazioni e al villaggio che ospiterà il pubblico fino a sera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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The Last KM of the Giro d'Italia 2026 Stage 14

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