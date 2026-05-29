Un’azienda di orologeria ha presentato una nuova collezione di modelli femminili che combinano meccanica di precisione e design audace. I quadranti sono arricchiti con gemme e dettagli artistici, distinguendosi da semplici accessori. La linea si rivolge a donne che cercano orologi di alta qualità, non più solo gioielli da occasioni speciali, ma anche strumenti di uso quotidiano con un tocco di eleganza. La collezione sarà in vendita nelle prossime settimane.

di Amelia Zacco Non più semplici versioni in miniatura dei modelli maschili, né orologi gioielli per le grandi occasioni, il tempo al femminile unisce sempre più spesso l’eccellenza della meccanica a un’estetica audace. Mentre si assiste a un ritorno all’oro è la stagione anche del petite: gli orologi da donna riducono le loro dimensioni. Un minimalismo che a volte strizza l’occhio al trend attuale dell’ heritage, modelli storici che ritornano in chiave contemporanea ma con un’estetica vintage; movimenti a carica manuale o automatici. Prendiamo Rolex: la madame della Casa della Corona indossa un Oyster Perpetual 34 in oro Everose con un quadrante blue stone e tre indici, quelli a ore 3, 6 e 9, in dumortierite, una pietra naturale blu caratterizzato da zone più chiare o più scure. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quadranti d’autore e gemme. Il fascino del tempo

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