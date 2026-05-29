Al Watches and Wonders di Ginevra, i quadranti degli orologi sono esposti come opere d’arte. Artigiani specializzati creano dettagli che sembrano tele dipinte, con colori e motivi intricati. Gli ingegneri invece si concentrano su calibri di frazioni di millimetro, spingendo i limiti dell’orologeria tradizionale. La mostra mette in mostra sia innovazioni tecniche che creazioni artistiche, con dettagli che suscitano meraviglia tra i visitatori.

Si alza il sipario sul Watches and Wonders di Ginevra e se da una parte sono gli ingegneri che lavorano su frazioni di millimetro di calibri che sfidano sempre di più le regole dell’orologeria tradizionale, dall’altra sono gli artigiani che trasformano i quadranti in tele d’artista. Nell’edizione di quest’anno, i Métiers d’Art hanno smesso di essere un semplice contorno decorativo. Si sono presi il centro della scena, dimostrando che la micromeccanica ha bisogno di una poesia visiva per toccare davvero il cuore dei collezionisti. Dall’applicazione dello smalto grand feu all’incisione a bulino, fino alla micro-marquetterie in legno, le grandi Maison hanno rispolverato tecniche secolari, salvate dall’oblio per definire il concetto più puro di eccellenza contemporanea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quadranti come tele. Quando il dettaglio suscita meraviglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quadranti d’autore e gemme. Il fascino del tempoUn’azienda di orologeria ha presentato una nuova collezione di modelli femminili che combinano meccanica di precisione e design audace.

Cosa sta succedendo a Toronto con la piramide di ghiaccio in città? Il dettaglio nascosto spunta solo quando si scioglieA Toronto, in un parcheggio cittadino, è comparsa una grande piramide di ghiaccio che ha attirato l’interesse di molti passanti e appassionati.