Pusher in trasferta ad Arco | cocaina nelle strade e migliaia di euro in albergo

La polizia di Riva del Garda ha condotto due operazioni a Arco, sequestrando cocaina e ingenti somme di denaro. Durante i controlli, sono stati arrestati alcuni soggetti coinvolti nello spaccio e sono stati trovati soldi in un albergo, oltre a droga nelle strade. Le operazioni si inseriscono in un'azione più ampia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del Garda.

Arco sempre più interno al giro della cocaina: è quanto emerge dagli ultimi interventi della polizia del commissariato di Riva del Garda che, nella cittadina gardesana, è riuscita, tra sequestri di droga, di soldi (tantissimi) e arresti, a mettere a segno due operazioni importanti nel contrasto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, doppio blitz antidroga: pusher fermati con cocaina, crack e migliaia di euro in contantiNel capoluogo partenopeo, la Polizia di Stato ha effettuato un doppio blitz contro il traffico di droga.

Avellino, pusher in trasferta fermato con la cocaina: 40enne napoletano incastrato con 18 dosi e un coltelloUn uomo di 40 anni proveniente dalla provincia di Napoli è stato fermato ad Avellino con 18 dosi di cocaina e un coltello a serramanico.

Argomenti più discussi: Piazza Grimana è una zona frequentata da pusher. Preso lo spacciatore in trasferta a Perugia per comprare droga; Sorpreso con droga e soldi Pusher finisce in manette.

Piazza Grimana è una zona frequentata da pusher. Preso lo spacciatore in trasferta a Perugia per comprare drogaPERUGIA - Arrestato in via della Pergola un tunisino di 31 anni che ha confessato ai carabinieri di essere venuto a Perugia ad acquistare hashish e cocaina. Le forze ... ilmessaggero.it

Blitz in polesine, arrestato pusher ‘in trasferta’Sequestrate 27 dosi di cocaina e catturato un nigeriano che abita a Ferrara. Sono i risultati di un’operazione svolta nel territorio dell’alto Polesine, in provincia di Rovigo, da parte dei ... ilrestodelcarlino.it