Pusher in trasferta ad Arco | cocaina nelle strade e migliaia di euro in albergo

Da trentotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La polizia di Riva del Garda ha condotto due operazioni a Arco, sequestrando cocaina e ingenti somme di denaro. Durante i controlli, sono stati arrestati alcuni soggetti coinvolti nello spaccio e sono stati trovati soldi in un albergo, oltre a droga nelle strade. Le operazioni si inseriscono in un'azione più ampia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del Garda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arco sempre più interno al giro della cocaina: è quanto emerge dagli ultimi interventi della polizia del commissariato di Riva del Garda che, nella cittadina gardesana, è riuscita, tra sequestri di droga, di soldi (tantissimi) e arresti, a mettere a segno due operazioni importanti nel contrasto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Napoli, doppio blitz antidroga: pusher fermati con cocaina, crack e migliaia di euro in contantiNel capoluogo partenopeo, la Polizia di Stato ha effettuato un doppio blitz contro il traffico di droga.

Avellino, pusher in trasferta fermato con la cocaina: 40enne napoletano incastrato con 18 dosi e un coltelloUn uomo di 40 anni proveniente dalla provincia di Napoli è stato fermato ad Avellino con 18 dosi di cocaina e un coltello a serramanico.

Argomenti più discussi: Piazza Grimana è una zona frequentata da pusher. Preso lo spacciatore in trasferta a Perugia per comprare droga; Sorpreso con droga e soldi Pusher finisce in manette.

pusher in trasferta adPiazza Grimana è una zona frequentata da pusher. Preso lo spacciatore in trasferta a Perugia per comprare drogaPERUGIA - Arrestato in via della Pergola un tunisino di 31 anni che ha confessato ai carabinieri di essere venuto a Perugia ad acquistare hashish e cocaina. Le forze ... ilmessaggero.it

Blitz in polesine, arrestato pusher ‘in trasferta’Sequestrate 27 dosi di cocaina e catturato un nigeriano che abita a Ferrara. Sono i risultati di un’operazione svolta nel territorio dell’alto Polesine, in provincia di Rovigo, da parte dei ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web